Общество 07 сентября 2023, 23:59 Первые избирательные участки открылись в России Избирательные участки на Чукотке открылись первыми в России unsplash.com

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В России открыли первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов. Это произошло в Чукотском автономном округе. Информацию о голосовании разместили на сайте регионального избиркома.

Жители Чукотки будут выбирать губернатора, а также новый состав местного органа самоуправления. С 8 по 10 сентября 32 тысячи избирателей смогут прийти на 55 участков и отдать свои голоса.

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В ближайшие выходные выборы пройдут в 85 регионах. Исключение составят только Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий автономный округ и Марий Эл. Проголосовать имеют право до 65 миллионов избирателей.

Результаты дистанционного электронного голосования опубликуют максимум в течение полутора часов, сообщил директор по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрий Сатиров