Более 21 миллиона россиян проголосовали по поправкам к Конституции за два дня
Более одного миллиона жителей Москвы и Нижегородской области принимают участие в электронном голосовании. По данным Общественного штаба на 12:00 субботы, 27 июня, явка на электронное голосование составила 71,5%. Проголосовали 838 132 человека.
Заявки для участия в электронном голосовании подали больше участников, но получили отказ после проверки. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
«При малейшим сомнении граждан блокируют и не дают голосовать. Если отказали в электронном голосовании, это не значит, что им нельзя проголосовать. Они могут прийти на избирательный участок», — пояснил он.
Голосование по поправкам к Конституции началось в четверг, 25 июня, и продлится до 1 июля включительно. Для участия в голосовании нужно прийти в свою участковую избирательную комиссию. Также есть возможность проголосовать на свежем воздухе. УИК установила специальные шатры, в которых каждый участник голосования может получить бюллетень. Это позволит сократить риски заражения коронавирусной инфекцией.
Завершится общероссийское голосование в 20:00 1 июля. Этот день объявили выходным с сохранением заработной платы, чтобы все успели попасть на избирательные участки.