Более 21 миллиона россиян проголосовали по поправкам к Конституции за два дня

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции России за первые два дня составила 19,49%. Свое мнение об изменении в основной закон страны высказали 21 171 137 граждан. Об этом сообщил корреспондент «360» из штаба ЦИК.

Более одного миллиона жителей Москвы и Нижегородской области принимают участие в электронном голосовании. По данным Общественного штаба на 12:00 субботы, 27 июня, явка на электронное голосование составила 71,5%. Проголосовали 838 132 человека.

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Заявки для участия в электронном голосовании подали больше участников, но получили отказ после проверки. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«При малейшим сомнении граждан блокируют и не дают голосовать. Если отказали в электронном голосовании, это не значит, что им нельзя проголосовать. Они могут прийти на избирательный участок», — пояснил он.

Голосование по поправкам к Конституции началось в четверг, 25 июня, и продлится до 1 июля включительно. Для участия в голосовании нужно прийти в свою участковую избирательную комиссию. Также есть возможность проголосовать на свежем воздухе. УИК установила специальные шатры, в которых каждый участник голосования может получить бюллетень. Это позволит сократить риски заражения коронавирусной инфекцией.

Завершится общероссийское голосование в 20:00 1 июля. Этот день объявили выходным с сохранением заработной платы, чтобы все успели попасть на избирательные участки.