Аномальное тепло пообещали жителям Москвы и Подмосковья на 8 Марта

В Москве и Московской области погода наладится прямо в первый день весны. 1 марта синоптики пообещали до пяти градусов тепла, осадков не будет. А к 8 марта совсем потеплеет.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что 29 февраля в столичном регионе будет не больше четырех градусов тепла, периодически будет дождь. Зато уже с 1 марта погода начнет улучшаться.

2 марта в столичном регионе ожидается небольшой дождь, на улице будет +4…+6 градусов Цельсия, ночью минимальная температура составит +2 градуса Цельсия. Во вторник ожидается такая же погода.

В середине недели тоже будет дождливо. Температура по ночам может опускаться до нуля градусов, а днем будет +8 градусов Цельсия.

«7 и 8 марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз — ночью предположительно ожидается +1…+4 градуса Цельсия, а днем +4…+9 градусов», — отметило издание со ссылкой на Паршину.

По ее словам, температура на следующей неделе будет превышать норму на шесть-восемь градусов.