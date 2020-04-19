Вирусолог назвал сроки победы России над коронавирусом

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года в том случае, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.

Об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью RT.

«Искренне надеюсь, что при соблюдении текущих карантинных мер мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю», — сказал он.

Вирусолог напомнил, что инкубационный период вируса — две недели. Это значит, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, «ведь цифры растут».

«От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых», — добавил Волчков.

Чтобы свести к минимуму риск заражения вирусолог необходимо избегать плохо вентилируемых помещений, в которых долго живет вирус, отметил Волчков. Кроме того, в таких помещениях сложно дистанцироваться от людей. Вирусолог призвал тех, кто не занят на социально значимой работе, не выходить из квартиры без необходимости.

Вирусолог Владимир Макаров ранее рассказал о том, что в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса следует соблюдать осторожность, чтобы не «принести» инфекцию домой. Также он отметил, что по возвращении домой после выхода за продуктами нужно промыть продукты под горячей водой. Высокая температура убьет вирус