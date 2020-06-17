Минздрав: две вакцины от коронавируса испытают на двух группах по 38 человек

В центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ разработали вакцину в двух формах: жидкой и лиофилизированной (высушенной). В военном госпитале им. Бурденко добровольцы получат вакцину внутривенно, в Сеченовском университете в виде разведенного в воде порошка. Всего в исследовании примут участие 38 человек.

На сайте Минздрава говорится, что исследование в период пандемии — это «уникальный случай», поэтому все добровольцы проходили специальную проверку и до начала испытания провели две недели в изоляции.

Каждый из добровольцев подписал согласие в соответствии с законом. Затем у испытуемых взяли анализы не только на коронавирус, а также на ВИЧ и гепатиты. Заранее врачи выясняли, какие хронические заболевания могут быть у добровольцев. Уже 18–19 июня первые испытуемые получат вакцину. После за их состоянием будут наблюдать в течение 28 дней.

В стране за прошедшие сутки обнаружено 7843 новых заболевших в 84 субъектах России.