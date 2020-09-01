Названы самые частые ошибки родителей первоклашек

Родители часто ждут от детей-первоклассников моментального взросления и целеустремленности в учебе, но такое ожидание ошибочно.

В преддверии 1 сентября детский психолог Полина Заргарова напомнила в беседе с «Пятым каналом», что семилетний возраст — это вовсе не барьер, по достижении которого дети перестают играть и интересуются только учебой. Более того, у детей приблизительно к середине учебного года мотивация к обучению снижается.

Ребенка надо мотивировать к труду, который потребуется приложить в школе, считает Заргарова. Однако мамы и папы вместо этого рассказывают детям о радостях, которые их ждут в школе: смена обстановки, новые знакомства и развлечения.

«Родители хотят, чтобы он пошел в школу с хорошим настроением, и не настраивают детей к тому, что будут какие-то трудности, при этом ожидают успехов в учебе», — объяснила специалист.

Итог — через некоторое время дети говорят, что больше не хотят учиться. Также психолог отметила, что вторая серьезная ошибка заключается в том, что родители редко интересуются, что нового ребенок узнал или с какими трудностями он сталкивается на уроках.

Ранее в Росстате подсчитали, во сколько родителям обойдется подготовка первоклашки к школе. В среднем по России родителям придется выложить 21 тысячу рублей. В эту сумму входят одежда, рюкзак, школьные принадлежности и небольшой букет цветов.