Росстат посчитал стоимость набора первоклассника

Набор первоклассника в среднем по России обойдется родителям в 21 тысячу рублей. Причем девочку собрать в школу дороже, чем мальчика.

В набор входят одежда, рюкзак, школьные принадлежности и небольшой букет цветов. Для мальчика все это будет стоить в среднем 18,8 тысячи рублей. А для девочки — 23,2 тысячи, сообщает Росстат.

По регионам стоимость набора также отличается. Меньше всех отдадут за школьные принадлежности и вещи жители Орловской и Омской областей. В первой можно дешево собрать мальчика, во второй — девочку. Самые высокие цены на указанные товары — на Чукотке и на Камчатке. Там набор школьника стоит 24,9 тысячи и 32,2 тысячи соответственно.

Уже 1 сентября в России откроют 43 новые школы, а до конца года — еще 53 учебных заведения. Торжественные линейки пройдут не во всех городах страны: решение о проведении праздника примут региональные власти. Но для школьников организуют единый онлайн-урок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем примет участие президент России Владимир Путин.