Важное 06 декабря 2023, 13:19 Первое заседание ЦИК по президентской кампании пройдет 8 декабря Памфилова: ЦИК проведет первое заседание по президентской кампании 8 декабря РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первое официальное заседание Центризбиркома, посвященное старту президентской кампании, пройдет 8 декабря. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее сенатор Андрей Клишас объявил, что Комитет Совфеда по конституционному законодательству 6 декабря рассмотрит проект постановления о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

Реклама

Уже на следующий день, 7 декабря, вопрос внесут на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации.

Во вторник, 5 декабря, ЦИК сообщил о разработке проекта порядка видеонаблюдения на выборах президента РФ. Устройства установят в помещениях для голосования УИК, территориальных избирательных комиссиях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей и в ТИК ДЭГ.

«Всего около 40 тысяч объектов», — пояснили в Центризбиркоме.

Камеры смогут видеть места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и КОИБ, сейфы и другие места хранения избирательной документации.

«Во время совершения предусмотренных законом действий (перемещение бюллетеней в сейф-пакеты и помещение их на хранение в сейф, а также ввод бюллетеней из переносных ящиков в КОИБ) в кадре размещаются разъясняющие таблички», — добавили в ЦИК.