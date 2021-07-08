Первое уголовное дело о покупке фейкового QR-кода завели в Москве

В Москве завели первое уголовное дело о покупке несуществующего QR-кода, с которым можно зайти в кафе или ресторан. Злоумышленнику инкриминируют преступление по статье «Мошенничество.

«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ „Мошенничество“ по факту приобретения несуществующего QR-кода», — приводит ТАСС слова начальника управления организации дознания ГУ МВД по столице Павла Милованова.

Он отметил, что полиция сейчас рассматривает «довольно большое» количество материалов по QR-кодам. За его подделку грозит два года лишения свободы. Милованов добавил, что в Москве завели уже более полусотни уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и отрицательных результатов ПЦР-тестов. Дознание по шести из них уже закончили.

В Москве сейчас действуют жесткие ковидные ограничения, которые ввели после вспышки коронавируса в начале июня. Одно из-них — запрет на посещение кафе и ресторанов без специального QR-кода, в котором зашифрована информация о прививке, антителах или отрицательный результат теста.