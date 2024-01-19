Общество 19 января 2024, 10:43 Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Новой Москве Гаман: в ТиНАО Москвы заработала первая зарядная станция для электромобилей РИА «Новости»

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Первая зарядная станция для электромобилей заработала в Новой Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, станцию разместили на арендованном у города земельном участке.

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«В конце прошлого года Москва согласовала установку первой из них. Она появилась в деревне Марушкино на территории ледового тренировочного центра», — рассказал Гаман.

Индивидуальный предприниматель, который установил зарядку, закончил работу в декабре 2023 года. Новые объект популярен у посетителей ледового тренировочного центра: все, кто приезжает на тренировки или мероприятия на электромобилях, заряжают их там.

Для получения права на установку нужно обращаться с соответствующим заявлением и проектом в специальную межведомственную комиссию. Арендаторы направляют дополнительное соглашение в случае одобрения.

Ранее московская компания выпустила более 130 зарядных станций для электромобилей.