Общество 30 декабря 2023, 20:35 Московская компания выпустила более 130 зарядных станций для электромобилей Овчинский: столичная компания произвела 130 электрозарядных станций для авто Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания Engy за 2023 год произвела и выпустила более 130 бытовых и коммерческих электрозарядных станций для транспорта. Свыше 40 устройств уже разместили в столице, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Станции ставят в торговых центрах, на заправках, возле жилых комплексов, чтобы в городе была качественная зарядная инфраструктура.

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«Устройства оснащены программным обеспечением собственной разработки и изготовлены из отечественных компонентов. Так, три модели уже внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга России и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции», — поделился Овчинский.

Он добавил, что столичный производитель выпустил пять быстрых и четыре медленные модели.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор компании Олег Синюхин рассказал, что в Москве расположены 40 устройств, еще свыше 90 — в других регионах. Компания собирается выпустить еще около 1,5 тысячи электрозарядных станций в 2024 году.

Само предприятие работает с 2015 года. Оно занимается разработкой и производством устройства самообслуживания в разных отраслях. С 2023-го компания расширила географию своей деятельности и стала сотрудничать с другими странами.

Более 15 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье с начала года. Они находятся в Клину, Красногорске, Солнечногорске, Химках и других городских округах.

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