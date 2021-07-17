Пандемия СОVID-19 не оказала негативного воздействия на показатели рождаемости детей в России. К 2020 году демографическая ситуация в стране стабилизировалась.

Доцент кафедры демографии Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов оценил ситуацию с рождаемостью на международной научно-практической конференции РАНХиГС «Региональное развитие до и после пандемии». Его процитировал ТАСС.

«Нельзя говорить о том, что первая волна России уже дала какое-то заметное снижение рождаемости детей», — сказал эксперт.

При общей стабилизации ситуации, по словам Козлова, продолжает снижаться рождаемость первых детей. Однако рождаемость многодетности, то есть третьего и последующих детей, продолжилась.

Владимир Козлов уточнил, что в первом квартале этого года стабильная рождаемость зафиксирована на Северном Кавказе (СКФО). В январе–марте в СКФО родился 31 781 младенец. Это на 730 детей больше, чем за аналогичный период минувшего года. В первом квартале 2021 года наибольшие показатели рождаемости третьего и последующих детей зафиксированы в Поволжском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

По состоянию на май 2021 года, демографический рейтинг регионов России возглавили Чечня, Тува, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. Москва заняла 16-е место.