Первая в России школа танцев на шесте для мусульманок открылась в Казани

Первая в России школа танцев на шесте для мусульманок появилась в Казани. Основали ее танцовщица Лейсан Даулетова и ее муж — магистр шариатских наук, богослов Абдулазиз Даулятшин. Об этом рассказал телеканал «Татарстан 24».

Танцевальный зал расположен возле местной мечети, почти в центре города.

«Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot — это плавные движения с пилоном. Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах, а просто учимся красиво двигаться. Все дозволено канонами ислама», — рассказала Лейсан Даулетова.

Спрос на такие танцы в городе был колоссальным. Через день после размещения реклам набор учениц был завершен. Записаться могут не только мусульманки. Однако на них делается основной упор.

Хозяйка школы на занятиях призывает строго придерживаться нескольких правил. Например, нельзя снимать себя и других девушек на видео, а тем более выкладывать это в соцсети. Также нельзя включать музыку с матерными словами или непристойными значениями. Пока идет занятие, жалюзи в зале всегда закрыты. Мужчинам нельзя появляться в школе. На всякий случай хозяйка на время урока закрывает дверь на замок.