Отдел фетв муфтията Дагестана в ответ на большой общественный запрос изучил проблему женского обрезания, которая активно обсуждается в интернете. Совет муфтиев напомнил, что пророк Мохаммед говорил: «Не причиняй вреда себе и другим».

На сайте муфтията опубликовано заявление, в котором под женским обрезанием исламские богословы никогда не имели в виду удаление клитора или зашивание влагалища.

«Ученые-богословы подразумевают под женским обрезанием совсем иное. Это удаление небольшой частички клиторального капюшона (крайняя плоть у женщин), который находится над клитором. Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной. Эта процедура называется худэктомия (удаление лишней кожи вокруг клитора)», — пояснили в муфтияте и подчеркнули, что иные формы операции категорически запрещены в исламе и не имеют к нему отношения.

По мнению председателя Союза мусульманских женщин России и Татарстана Наили Зиганшиной, в обществе уделяется недостаточно внимания женскому обрезанию. Она заявила радио «Говорит Москва», что категорически против подобных увечий.

Дело в том, что муфтият Дагестана, совет муфтиев России, муфтият Татарстана, все муфтияты выступают против. Я бы хотела уточнить, что проблема женского обрезания ни в коем случае не касается традиций ислама. Эти языческие обряды сохранились в некоторых народах Наиля Зиганшина

Зиганшина рассказала, что подобные традиции сохранились у египетских бедуинов, но отнюдь не масштабно. По ее словам, надо работать с населением, так как на этот вопрос мало обращали внимание.

«Женщина создана Всевышним для того, чтобы она получала в этой жизни все радости, чтоб стала женой, матерью, чтобы она рожала. Это предписанные Всевышним обязательства женщины. Никакого обрезания по шариату нет», — уточнила председатель союза.

По мнению Зиганшиной, мужчины, которые высказываются в пользу женского обрезания просто шутят. Она заявила, что прожила половину жизни, ничего не зная о таких варварских обычаях.

«Если хотят воспитать девочку в религиозном мире, нужно воспитывать мозги: женское целомудрие, женскую скромность, все кроется в мозгах. Религия воспитывает человека, для этого калечить не нужно. Что бы ни отрезали — это не приносит никакой пользы, это просто издевательство над человеком», — посетовала Зиганшина.

В середине мая в России было заведено первое уголовное дело по факту женского обрезания, проведенного в Ингушетии в отношении девятилетней девочки.