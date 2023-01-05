Общество 05 января 2023, 09:38 Первая группа бывших заключенных завершила контракт в зоне спецоперации — Пригожин Пригожин: первая группа экс-заключенных завершила контракт в зоне проведения СВО Соцсети

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Первые двадцать бывших заключенных завершили шестимесячный контракт в зоне проведения спецоперации. С них уже сняли судимость, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщило РИА «Новости».

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», — сказал Пригожин.

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В качестве примера он привел бойца с позывным «ГДР», который провел в заключении 30 лет. Он героически погиб во время штурма опорного пункта ВСУ в городе Светлодарске. Боец с позывным «ГДР» взорвал себя, чтобы уничтожить четырех боевиков ВСУ.

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Получив помилование, экс-заключенные могут вернуться в ЧВК «Вагнер» в качестве обычных добровольцев. Некоторые из них собираются так поступить.

В начале января бывшие заключенные поблагодарили Пригожина и ЧВК «Вагнер» за возможность начать новую жизнь.