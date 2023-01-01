Общество 01 января 2023, 17:07 Бывшие заключенные поблагодарили Пригожина и ЧВК «Вагнер» за возможность начать новую жизнь Экс-заключенные поблагодарили основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина за шанс изменить жизнь РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин посетил раненых бывших заключенных, которые принимают участие в спецоперации. Бойцы группы поблагодарили российского бизнесмена за предоставленную возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону, сообщило РИА «Новости».

«Хотели вам спасибо большое сказать за такой шанс. Что дали нам новую жизнь начать, что можно человеком стать по-новому. Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба», — сказал один из бойцов.

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По словам «вагнеровцев», после лечения они готовы вернуться на передовые.

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«Жизнь вильнула. Вернула обратно. Теперь главное — держаться этого направления», — пожелал Пригожин бойцам.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко предложил амнистировать заключенных — бывших чиновников по аналогии с ЧВК «Вагнер». По его мнению, экс-чиновникам нужно дать шанс исправиться при условии, что они поедут работать в новые регионы страны, где остро нуждаются в кадрах.