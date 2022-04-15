Новак сообщил что Европа не сможет заменить российскую нефть в ближайшие 10 лет

Европейские страны в ближайшие 5-10 лет вряд ли смогут заменить российские нефть и газ поставками из других стран. Такого мнения придерживаются основные игроки отрасли, сообщил в своей колонке для журнала «Энергетическая политика» министр энергетики РФ Александр Новак.

«Снизить зависимость от российского газа в Европе попытались при помощи угля, цена на который также выросла», — написал Новак.

Министр подчеркнул, что решение о переводе оплаты поставок на рубли является логичным и вытекает из желания России гарантировать поступление средств.

«Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени. При этом для покупателей условия остаются максимально комфортными», — продолжил Новак.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые недружественные страны задерживают банковские платежи за российские энергоносители. Он заявил, что попытки выдавить российских поставщиков из мировой структуры вызовут повышение цен на топливо в несколько раз.