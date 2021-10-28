«Персонал валится с ног». Главврач переполненной больницы обратился к россиянам

Больницы Красноярского края переполнены пациентами с ковидом, медики измотаны борьбой с пандемией и сейчас уже буквально валятся с ног, заявил главврач красноярской БСМП Сергей Гребенников. Он подчеркнул, что медицина продолжает работать на пределе возможностей, и призвал жителей проявить ответственность во время нерабочих дней.

«Пока в обществе не утихала полемика о пользе и вреде вакцинации, средств защиты, незаметно подошла очередная волна коронавируса. И сейчас мы имеем переполненные больницы, необходимость буквально каждый день открывать все новые и новые койки для оказания помощи пациентам», — сказал Гребенников.

Врач напомнил о нерабочих днях, которые были введены в России для борьбы с распространением коронавируса, попросив в этот период продолжать соблюдать санитарные меры, носить маски, избегать многолюдных мест, мыть руки и, конечно, вакцинироваться.

По данным местного издания newslab.ru, из-за роста заболевших в регионе главный санитарный врач края Дмитрий Горяев намерен предложить ввести новые ограничения, чтобы бороться с пандемией. Что это будут за меры, пока неизвестно.

Сегодня число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 40 тысяч.