Пермский край ужесточил антикоронавирусные меры на время нерабочих дней

Меры по борьбе с коронавирусом ужесточили в Пермском крае. С 1 по 7 ноября в регионе перестанет работать большая часть организаций, сообщил RT.

В пресс-службе краевого оперативного штаба уточнили, что в этот период времени будет прекращен доступ посетителей и сотрудников в здания и сооружения, где происходит продажа товаров, проводятся те или иные мероприятия или оказываются услуги.

Исключение сделали для аптек, продовольственных магазинов или торговых точек, где продаются товары первой необходимости. Дистанционная торговля с доставкой тоже разрешается.

Кафе, рестораны, столовые и буфеты, которые оказывают услуги сотрудникам организаций и ИП, смогут работать навынос.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, власти держат под контролем ситуацию с заболеваемостью в регионе, но она остается непростой.

Ранее более жесткие меры ввели в Хакасии, где в трех городах на время нерабочих дней даже приостановили работу общественного транспорта.