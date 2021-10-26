Российский регион остановит общественный транспорт и введет комендантский час из-за ковида

Хакасия с 28 октября по 7 ноября вводит комендантский час — людям нельзя будет выходить из дома с 22:00 до 06:00. А уже с 27 октября перестанет работать общественный транспорт в Абакане, Саяногорске и Черногорске. Об этом объявил глава республики Валентин Коновалов.

Таксистам разрешат возить людей только при наличии сертификатов о вакцинации. С 27 октября образовательные учреждения уйдут на каникулы.

Хакасия также ограничит работу общепита и сферы услуг. Исключение будет сделано только для аптек и мест, где продают товары первой необходимости.

Жители старше 60 лет с 27 октября по 7 ноября должны соблюдать режим самоизоляции. Что касается комендантского часа с 22:00 до 06:00, его можно будет нарушать только сотрудникам предприятий, работающих непрерывно. Также работодатели, которые не могут приостановить работу, будут обязаны перевести на удаленный график не менее 50% сотрудников.

Коновалов добавил, что медучреждения Хакасии продолжат работать в плановом режиме. Без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медицинская помощь. Будет продолжаться вакцинация от коронавируса и гриппа.

«Это решение тяжелое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет. Речь идет о здоровье и жизни людей. <…> Нам всем придется нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. <…> Но речь идет о жизнях», — добавил политик.