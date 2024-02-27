Общество 27 февраля 2024, 11:24 Пермский кинотеатр покажет послание Путина Федеральному собранию Послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатре в Перми РИА «Новости»

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кино в Перми. Информация о сеансе с возможностью забронировать места появилась на сайте кинотеатра, расположенного в одном из ТЦ города.

Дата сеанса под названием «Цели будут достигнуты. Послание Владимира Путина Федеральному собранию» — 29 февраля.

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Посмотреть трансляцию в кино можно бесплатно при наличии свободных мест в зале. Возрастные ограничения отсутствуют.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент посвятит несколько дней подготовке к оглашению послания Федеральному собранию.

«В понедельник, вторник и среду президент будет готовиться. <…> Лично работает над текстом», — пояснил представитель Кремля.

В рамках послания Путин проанализирует ситуацию в России и поставит задачи на будущее.