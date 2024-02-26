Важное 26 февраля 2024, 12:58 Путин лично подготовит текст послания Федеральному собранию Песков: Путин готовится к посланию Федеральному собранию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посвятит несколько дней подготовке к оглашению послания Федеральному собранию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что глава государства лично работает над текстом выступления, сообщили «Известия».

Первую половину недели глава государства, по словам Пескова, посвятит подготовке послания. Пресс-секретарь Путина заявил, что это напряженная работа.

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«В понедельник, вторник и среду президент будет готовиться. <…> Лично работает над текстом», — сказал он.

Песков добавил, что на 26 февраля президент запланировал очередное мероприятие в рамках работы с регионами. Владимир Путин встретится с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Оглашение послания Федеральному собранию в 2024 году пройдет 29 февраля. Путин проанализирует ситуацию в стране и поставит задачи на будущее.