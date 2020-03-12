Пермский чиновник обиделся на шутки над своей фамилией и заявил в полицию

Мэр города Чусовой (Пермский край) Сергей Белов решил наказать пользователей соцсетей за оскорбление. Дело в том, что местные жители переставили местами две первые буквы его фамилии. Так они высказали свое отношение к работе градоначальника и дорогам в их районе.

«Господин Белов подал очередное заявление на оскорбление в полицию на комментарии к посту о дорогах», — заявили администраторы группы «ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ» в социальной сети в «ВКонтакте».

По их словам, Белов просит заблокировать сообщество. Он считает, что паблик порочит и оскорбляет местную власть публикациями о нечищенных дорогах, разбитом асфальте.

Мэра возмутили комментарии, опубликованный в период с 21-го по 29 февраля. Об этом написал портал «59.ru». Чиновник попросил провести проверку и рассмотреть вопрос об открытии дела об административном правонарушении. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Сергея Белова. По его словам, этот портал заблокировал аккаунты работников администрации и лишил подписчиков возможности напрямую общаться с властями.

«Для современного интернета, в котором много говорится о свободе выражения мыслей и чувств, это поступок, мягко говоря, странный. Да, у владельцев паблика есть такое право, и они этим правом воспользовались, но тем самым нанесли ущерб интересам своей аудитории», — отметил представитель градоначальник.

Он подчеркнул, что заявление в полицию — это попытка найти конструктивный диалог с людьми из интернета. В свою очередь сообщество заявило, что не является официальным СМИ. Оно лишь дает возможность обычным людям высказывать свое мнение. Владельцы паблика обратились за поддержкой к врио губернатора Прикамья Дмитрию Махонину. Он попросил администрацию Чусовского городского округа разобраться в случившемся.

Ранее уральский чиновник обиделся на пенсионерку и отсудил у нее 20 тысяч рублей.