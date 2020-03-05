Чиновник на Урале обиделся на слова 78-летней пенсионерки и отсудил у нее 20 тысяч

В Челябинской области пенсионерка заплатит 20 тысяч за клевету на районного чиновника. Старушка прилюдно заявила, что у него есть судимость. Госслужащий подал против пожилой женщины иск.

В октябре 2019 года жительница Верхнеуральского района выступила на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Она сообщила заведомо ложные сведения о том, что действующий начальник управления образования администрации района ранее привлекался к уголовной ответственности», — уточнили в надзорном органе.

Аналогичное заявление 78-летняя пенсионерка сделала на заседании собрания районных депутатов. Чиновнику это не понравилось, и он решил судиться с пожилой женщиной. В итоге суд признал ее виновной в публичной клевете и обязал выплатить штраф 20 тысяч рублей. Сама пенсионерка не считает себя неправой.

Как уточнил сайт Ura.Ru, местная жительница раньше предлагала отправить в отставку районную власть. Вместе с инициативной группой она обратилась с открытым письмом к главе района. Пенсионерка регулярно бывает на заседании совета народных избранников и подвергает критике положение дел, в том числе и в сфере образования своего муниципалитета.