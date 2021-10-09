Пермские школьники, устроившие оргию во дворе лицея, оказались родственниками

В городе Лысьве в Пермском крае несколько мальчиков занялись сексом прямо во дворе лицея. Омбудсмен Павел Миков рассказал радиостанции «Говорит Москва», что эти школьники не только из благополучных семей, но и имеют родственные связи.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае заявил, что сведения об оргии школьников, которые распространились в СМИ, к сожалению, подтвердились.

«По предварительной информации, которая у меня имеется, семьи благополучные. Более того, они находятся в родственных отношениях», — сообщил омбудсмен.

Миков рассказал, что пермский СК продолжает проверку по данному факту. А лицей, в котором обучались дети, проверит комиссия по делам несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисов ранее также пообещала взять ситуацию на контроль.

Ученики младших классов устроили гей-оргию во дворе лицея в Лысьве. Все это сняли на видео и выложили в соцсетях, но ролик уже удалили. В СМИ накануне сообщали, что в соитии участвовали несколько мальчиков в возрасте от восьми до 12 лет.