Младшеклассники устроили оргию возле новой школы в Пермском крае

В Лысьве мальчики в возрасте от восьми до 12 лет устроили гомосексуальную оргию возле новой местной школы. Свои действия они засняли на камеру и выложили в соцсети. Сейчас все удалили, родители школьников в шоке. Полиция приступила к проверке.

Житель Лысьвы рассказал Urа.ru, что порнография появилась в одной из закрытых местных групп. Это видео оперативно удалили со всех каналов. Но те, кто его посмотрел, рассказали, что на кадрах мальчики по обоюдному согласию занимались друг с другом сексом. Под видео было сказано, что это происходит возле здания школы.

«Самому маленькому, наверное, семь или восемь лет, а другим примерно по 12 лет, насилует один другого по обоюдному согласию. И подпись к видео „Обратите внимание, что все происходит у школы“. И это просто ужас», — возмутился житель Лысьвы.

Он пояснил, что Лысьва — маленький город, поэтому о случившемся быстро все узнали. Но в местных группах стараются заминать тему и не обсуждать подробности. Одна пользовательница отметила, что ей очень жаль мальчика, потому что теперь его семье, скорее всего, нужно будет переехать. Все родители в городе находятся в глубоком шоке, в некоторые школы уже приходила полиция.

В Следственном комитете сообщили агентству, что организована проверка. Руководство школы, рядом с которой произошла оргия, комментариев пока не дает.