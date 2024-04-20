Общество 20 апреля 2024, 15:20 Пермские пожарные приютили спасенного котенка Пожарные из Перми спасли котят и забрали одного к себе в часть

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В Перми пожарные спасли трех котят, которые оказались внутри электрического щитка. Двоих четвероногих удалось пристроить, а оставшегося — забрать к себе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что жильцы одного из многоэтажных домов обратились в экстренные службы после того, как почувствовали запах гари от электрощитка. Прибывшие на вызов пожарные нашли внутри трех котят. Как оказалось, их мать убило током.

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Двух сирот приютили местные жители, а самого маленького никто не забрал.

«Сотрудники ведомства не смогли оставить кроху без заботы», — отметили в пресс-службе МЧС.

В итоге котенка забрали в шестую пожарно-спасательную часть Перми. Теперь о нем позаботятся спасатели.

Ранее в Краснокамске в Пермском крае спасатели во время учений случайно заметили застрявшую в сугробе сову. Вытащив птицу из снежного плена, сотрудники МЧС передали ее в ветклинику.