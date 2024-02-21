Общество 21 февраля 2024, 09:23 Заваленную снегом сову спасли в Пермском крае Пермские спасатели во время учений вызволили сову из сугроба Пресс-служба МЧС

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Спасатели в городе Краснокамске Пермского края освободили сову из-под снега. Они заметили животное случайно во время пожарно-тактических учений, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Взгляд из сугроба привлек огнеборцев МЧС России. Незапланированную спасательную операцию отработали оперативно», — отчитались в ведомстве.

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Сову отвезли в ветеринарную клинику.

В МЧС отметили, что спасателям важна каждая жизнь.

Ранее спасатели вызволили 15 животных из дома с частично обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону. Они эвакуировали через окна 12 кошек, собаку, хомяка и ящерицу. Чтобы добраться до квартир на высоких этажах, пришлось спилить деревья. Собака провела взаперти шесть дней.

Кроме того, в январе жители Нижневартовска помогли псу, у которого не было лап, выбраться из сугроба. Животное доставили к ветеринарам. Собака быстро отогрелась и стала есть самостоятельно. Люди предположили, что ее сбили на трассе и бросили на обочине.