Пермская чиновница предложила повысить зарплаты мужчинам-учителям за хождение по коридорам

Глава Минобрнауки Пермского края Раиса Кассина заявила, что мужчинам-учителям в школах нужно платить больше, чем женщинам. Просто за то, что они ходят по коридорам. Об этом она заявила в интервью сайту ProPerm.

Кассина рассказала, что часто проводит встречи со студентами-выпускниками педуниверситета и спрашивает у них, хотят ли они пойти работать в школу и что может мешать им в этом.

«У меня был проект „Напиши письмо министру“, где они предлагали всякие замечания, предложения. Там редко встречалось слово „деньги“», — отметила глава ведомства.

Хотя вопрос зарплат так остро не стоит, Кассина считает, что их размер у мужчин-преподавателей должен быть выше.

«Я всегда говорю, что я бы парням платила больше. Они воспитывают детей уже просто тем, что ходят по коридору», — сказала Кассина.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала повышение зарплат учителям первоочередной задачей. Она отметила, что в последние годы престиж профессии учителя восстанавливается, и в школы приходит больше молодых педагогов.