Спикер Совфеда Матвиенко назвала первоочередной задачей повышение зарплат учителям

В России необходим переход к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит ее существенное повышение во всех регионах. Это на сегодняшний день является первоочередной задачей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, пандемия коронавируса показала, насколько значимы для благополучия общества фигуры врача и педагога. Это не просто профессии, это служение, подчеркнула она в своем блоге на сайте Совфеда.

Матвиенко отметила, что в последние годы постепенно восстанавливается престижа звания учителя и в школы приходят молодые педагоги.

«Поддержка главой государства инициативы о проведении Года педагога в 2023 году говорит о том, что в дальнейшем этот процесс будет только набирать силу», — подчеркнула политик.

Ранее о необходимости совершенствовать оплату труда учителей, заявил президент РФ Владимир Путин. Но при этом, по его словам, нужно исходить из возможностей бюджета.

«Нужно совершенствовать систему оплаты труда. <…> Здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей», — сказал президент.