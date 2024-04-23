Общество 23 апреля 2024, 15:26 Переживший покушение экс-офицер СБУ высоко оценил работу российского следствия Прозоров восхитился работой следователей, расследующих покушение на него РИА «Новости»

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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что восхищен работой российских следователей и оперативных служб, которые расследуют покушение на него.

«Хочу сказать, что просто по-доброму завидую профессиональной работе Следственного комитета, наших оперативных служб. Просто молодцы. Как умеющий, я восхищен просто. Сказать по-другому не могу», — сказал бывший офицер.

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Покушение на Прозорова произошло 12 апреля рядом с его домом на Коровинском шоссе. Сам бывший офицер при взрыве бомбы в автомобиле получил лишь незначительные ранения. ФСБ в рамках расследования задержала троих причастных к покушению, в том числе доставившего компоненты взрывчатки в Москву курьера.

Ранее стало известно, что взорвавший машину Прозорова украинский агент снимал дом под Уфой.