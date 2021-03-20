Перевозчик назвал самые необычные забытые пассажирами в Подмосковье вещи

В автобусах, на автовокзалах и автостанциях Подмосковья с начала 2021 года нашли более тысячи забытых вещей. Наиболее часто пассажиры теряли социальные карты жителя Подмосковья и москвича, «Стрелку» или банковские карты.

В «Мострансавто» рассказали и о необычных найденных вещах: домик с когтеточкой для кошки, удочка для зимней рыбалки и альпинистское снаряжение.

«В соответствии с сезоном граждане оставляли в шапки, перчатки, шарфы и другие вещи», — добавили в пресс-службе «Мострансавто».

Предметы, которые находятся в общественном транспорте, хранятся на специальном складе около полугода, а затем утилизируются, если их владельцы не объявляются. Пассажир, потерявший предмет, может заполнить форму «Забытые вещи» на официальном сайте, где необходимо указать дату утери, время поездки, а также номер маршрута.

Российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ включила Пермь в число пяти городов-лидеров в секторе общественного транспорта. По данным сайта администрации губернатора и правительства Пермского края, федеральные эксперты отметили положительные моменты транспортной реформы в регионе, об этом напомнили в Urа.ru.