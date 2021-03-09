Вступили в силу новые правила для пассажиров общественного транспорта

С 7 марта контролеры в общественном транспорте смогут требовать у льготных пассажиров паспорт, а при перевозке детей — свидетельство о рождении. Водителям запретили высаживать на улице несовершеннолетних безбилетников.

Новую редакцию «Устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта» (федеральный закон № 259) Минтранс разработал в 2017 году, пишет газета «Коммерсант». Тогда мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 20-30% граждан не покупают билеты, тем более, что контролеры в отличие от полицейских не могут потребовать у нарушителей документы.

В законе, принятом в 2021 году, механизм взаимодействия контролеров и пассажиров прописан максимально подробно. Оплаченный безбилетником штраф (50-1000 рублей) не освобождает от оплаты проезда. Но нарушителя младше 16 лет без сопровождения взрослого высадить на улице отныне нельзя.

В Дептрансе Москвы считают, что принятый закон повысит как удобство транспорта, так и безопасность передвижения на нем для детей.

«Ущерб, понесенный нами как перевозчиком минимален по сравнению с возможной угрозой здоровью, а иногда и жизни ребенка», — сообщил изданию гендиректор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

С ним не согласен член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков, который считает, что «мы получим группы асоциальных 14–15-летних подростков, которые ездят по городу фактически бесплатно».

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов считает, что, вероятно, позже придется прописать в законе более точные формулировки, чтобы «школьники не могли просто так бесплатно все время ездить».

Волгоградские власти организовала проверку после того, как кондуктор высадил из автобуса 12-летнего ребенка в мороз. У школьника не сработала транспортная карта.