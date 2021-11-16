«Если будет необходимо, я останусь один»: Кехман объяснил грядущие перестановки во МХАТе

Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман анонсировал в театре ряд глобальных перемен. В том числе, сокращение нетворческого штата сотрудников. Он заявил о «разбазаривании» государственных средств за счет того, что в учреждении числится слишком большое количество людей.

Владимир Кехман в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что считает своей основной целью на ближайшее время возможность разобраться со штатным расписанием. Он планирует достигнуть эффективного расходования средств, которое будет видно не только внутри самого театра, но и извне.

«Если будет необходимо, я останусь один с точки зрения административно-хозяйственного персонала… Мне нужно сделать так, чтобы министерство культуры понимало, что деньги, которые нам выдаются, мы расходуем эффективно», — сказал Кехман.

Ранее Кехман приводил конкретные примеры, которые побудили его на такое решение. Он отмечал, что в месяц на содержание одного из отделов уходит два миллиона 300 тысяч рублей. По его словам, в других прославленных российских театрах команда нетворческих сотрудников гораздо меньше, но результативность у них значительно выше. Кехман добавил, что такого «беспредела», как в управленческой структуре МХАТа, он не встречал больше нигде.