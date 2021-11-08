Гендиректор МХАТа анонсировал «жесточайшие» сокращения в театре

Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман анонсировал масштабное сокращение штата. Он уточнил, что речь идет о нетворческих сотрудниках. По его словам, сейчас в театре существует серьезный дисбаланс между творческим и управленческим коллективами.

В интервью «РИА Новости» Кехман рассказал, что собирается проводить «жесточайшие» сокращения.

«Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет [на содержание отдела] в месяц — два миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц», — рассказал Кехман.

Новый гендиректор МХАТа добавил, что другие театры в России показывают большую результативность, хотя команда в них работает гораздо меньшая по составу. Например, в октябре продажи билетов в Михайловском театре составили 81,5 миллиона, а в Новосибирском театре — 47 миллионов. Кехман отметил, что такого «беспредела», как в управленческой структуре МХАТа, он не встречал больше нигде.

Помимо этого, Кехман добавил: зарплаты тоже поменяются, а все, кто с этим не согласится, могут увольняться — театр готов с ними расстаться. Гендиректор отметил, что был бы готов относиться ко всему более либерально, но другого выхода он не видит. Главная цель сейчас — исправить ту ситуацию, которая сложилась во МХАТе. Стоит отметить, что после назначения на новый пост Владимир Кехман продолжит работать художественным руководителем Михайловского театра.