Пересмотр апелляции на приговор Кокорину и Мамаеву отложили

Мосгорсуд вновь перенес пересмотр апелляционного приговора футболистам Павлу Мамаеву, Александр Кокорину, его младшему брату, а также Александру Протасовицкому. Причина — трое из них не пришли на заседание.

В Мосгорсуде появился лишь Кирилл Кокорин. Судебная коллегия решила перенести слушание на 10:00 31 июля, сообщил корреспондент «360».

Кокорин-младший рассказал, что все остальные участники дела здоровы. С братом и Мамаевым он недавно виделся.

Приговор футболистам и всей компании должны были пересмотреть еще 17 июня. Однако и тогда спортсмены не пришли в суд. Их присутствие при пересмотре приговора обязательно.

Защита объясняла, что Кокорин и Мамаев до конца сезона РПЛ связаны обязательствами со своими клубами, поэтому у них не получается принять участие в слушании. Об этом написало РИА «Новости». Чемпионат России по футболу возобновился 19 июня. Его финал пройдет 22 июля.

Футболисты, Кокорин-младший и Протасовицкий устроили драку в центре Москвы осенью 2018 года. В итоге братья Кокорины получили до 1,5 лет колонии, еще два фигуранта дела — год и пять месяцев. Все они уже отбыли наказание.

Однако в середине мая 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело на пересмотр в Мосгорсуд из-за «существенных нарушений закона». Это произошло после жалобы защиты Кокорина и Мамаева. Отмечается, что в приговоре не учли роль каждого из фигурантов дела при нанесении побоев пострадавшим в той потасовке. Также не учтены показания некоторых свидетелей.