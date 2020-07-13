Переполненные сочинские пляжи попали на видео

Авторы видео идут по пляжу в Имеретинской низменности и ищут свободные места, однако все лежаки заняты. Кроме того, отдыхающие расположились и на самой гальке, так что сложно просто пройти к курортной зоне. В масках и перчатках нет ни одного человека.

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в регионе выросло число заболевших COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 67 новых случаев заражения, всего в регионе болеет 6721 человек.

13 и 14 июля на пляжах должно стать посвободнее, потому что МЧС региона запретило купаться в Сочи из-за погодных условий. На побережье ожидаются смерчи, ливни и град.