Переписчики населения до 10 раз посетят адреса, где не застали жильцов

Правило многократного посещения волонтерами адресов в ходе Всероссийской переписи населения изменили. Переписчики посетят квартиры, где не застали жильцов, до 10 раз вместо прописанных трех.

Начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина пояснила, что нововведение ввели для наиболее полного охвата населения РФ переписью. Ее процитировал ТАСС.

«Перепись активно продолжалась во время нерабочих праздничных дней. <…> Учитывая, что многие люди в эти дни могли уехать, мы приняли решение совершать большее число визитов, чем прописано в организационно-методологических положениях», — подчеркнула Никитина.

Она добавила, что по адресам, где жильцов переписчики не застали, волонтеры приходят не трижды, как указано в документе, а до 10 раз — вплоть до получения результата.

«Отметки „никого не застал дома“ или „отказ от ответа“ будут поставлены только к завершению переписи», — пояснила Никитина.

Новые способы участия в переписи она назвала высоко востребованными: на «Госуслугах» переписались свыше 23 миллионов человек. В Росстате заметили, что максимально полный охват населения переписью позволит в первую очередь собрать уникальные данные о россиянах.