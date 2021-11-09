Больше 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения

Во Всероссийской переписи населения приняли участие больше 120 миллионов человек, 23 миллиона из них заявили о себе с помощью интернета. Об этом представители медиаофиса переписи сообщили РИА «Новости».

«На 8 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие более 120 миллионов человек (из них более 23 миллионов — онлайн)», — говорилось в официальном пресс-релизе.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Принять участие в ней можно, лично пообщавшись с переписчиком или заполнив нужный раздел на «Госуслугах». К 25 октября количество переписавшихся онлайн уже достигло 15 миллионов человек. Подмосковье при этом вошло в топ-10 регионов по активности этой процедуры именно в дистанционном формате.

Результаты переписи уже показали, что население Москвы за 10 лет увеличилось на миллион человек, а количество зданий выросло более чем на 100 миллионов квадратных метров. А вот потребление электроэнергии стало экономным — при таком приросте оно поднялось лишь на один процент.