Перепись населения России впервые пройдет в цифровом формате

Всероссийская перепись населения 2020 года, которую перенесли на октябрь 2021 года, впервые в истории пройдет в цифровом формате.

Россияне смогут принять участие в переписи через портал госуслуг, а также в отделениях МФЦ. Каждый участник интернет-переписи для подтверждения получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов человек сможет в качестве услуги заполнить анкету обратной связи.

Также вместе с переписью пройдет и опрос населения. Переписчикам дадут планшеты с электронными переписными листами. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ.

Среди преимуществ цифровой переписки повышение качества данных переписи и более полный охват работающих россиян.

Решение провести перепись население в 2021 году было принято летом 2020 года из-за пандемии коронавируса. Власти рассчитывали, что к 2021 году эпидемическая ситуация улучшится.

Изначально планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Однако потом сроки перенеслись на апрель 2021 года.

В начале этого года правительство для повышения безопасности с учетом продолжающейся пандемии предварительно решило перенести перепись на осень 2021 года. Недавно стало известно, что Всероссийская перепись населения пройдет в октябре.

Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, который был рекомендован ООН.