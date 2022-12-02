Мир 02 декабря 2022, 12:17 «Стороны договорились о некоторых принципах». Глава МАГАТЭ — об обстрелах Запорожской АЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси надеется к концу года решить проблему безопасности ЗАЭС РИА «Новости»

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Россия и Украина близки к тому, чтобы договориться и обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал в интервью газете la Repubblica, что рассчитывает на решение этой проблемы до конца 2022 года.

«Сейчас стороны договорились о некоторых принципах», — сказал он.

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Первый заключается, по его словам, в том, что российские и украинские войска не станут стрелять ни по, ни с территории Запорожской АЭС, а второй — в признании статуса МАГАТЭ как единственно возможного посредника в этом деле. Рафаэль Гросси уверен, что окончательное решение проблемы безопасности станции уже близко. Возможно, это произойдет до конца года.

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Гендиректор агентства обсудил этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он сказал, что российский лидер внимательно следит за ситуацией, и выразил надежду на новую встречу с ним.

В конце ноября два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова». Гендиректор «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сказал, что станция продолжила отапливать город, но температура оставляет желать лучшего. Вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев рассказал журналистам, что Энергодар, где находится станция, обстреливают до 20 раз в день.