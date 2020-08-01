Автоматизированную систему техосмотра утвердили в России

Правительство России утвердило положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО). После оформления диагностические карты машины будут хранить в системе не менее пяти лет.

Положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщили на сайте правительства России.

Оператором системы стало Министерство внутренних дел. Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти лет. За это время их нельзя будет изъять или уничтожить.

«Новые правила техосмотра, предполагающие фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты в электронном виде с цифровой подписью, вступят в силу 21 марта 2021 года», — сказано в сообщении правительства РФ.

Документ, который утвердило правительство, регламентирует особенности оформления диагностических карт. Он поясняет, по каким критериям они считаются действующими, архивными или аннулированными, устанавливает правила получения данных из автоматизированной системы. Кроме того, в нем перечислены способы защиты данных электронных документов, а также прописан порядок взаимодействия участников процедуры ТО.

«Постановление предусматривает, что в единой автоматизированной системе будут содержаться сведения о марке и модели транспортного средства, его идентификационный номер (VIN), номера кузова, шасси, регистрационной карты со сроком ее действия, показания одометра, дата проведения техосмотра, данные о месте прохождения ТО и операторе», — сказано в сообщении.

Система не даст оформить диагностическую карту, если пропускная способность пункта ТО превышена. Это позволит исключить ситуации, когда оператор ежемесячно выдает сотни карт, в то время как оборудование рассчитано лишь на проверку нескольких десятков.

Изначально планировалось, что новые правила ТО с фотофиксацией и оформлением электронной диагностической карты начнут действовать с 7 июля, однако из-за коронавируса сроки перенесли на 2021 год. Эти нововведения приняли, чтобы прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального ТО машины.