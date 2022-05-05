Переход на четырехдневную рабочую неделю поддержали более 80% россиян

Большинство россиян поддерживают идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения заработной платы. Об этом говорят результаты опроса, который провела платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Результаты исследования привел ТАСС.

«83% россиян признались, что хотели бы вы перейти на четырехдневную рабочую неделю: 68% — только при условии сохранения зарплаты, еще 15% — независимо ни от чего. 8% опрошенных однозначно против четырехдневки, остальные затруднились ответить», — говорится в результатах исследования.

При этом чаще всего противники четырехдневки встречаются в Омской области (17%) и Красноярском крае (15%). Кроме того, велик процент противников сокращенной рабочей недели среди представителей высшего менеджмента, работников науки и образования, а также среди медиков (по 12%).

Участники опроса также сообщили о длительности своего рабочего дня. 42% респондентов трудятся 8-10 часов в сутки, в пределах восьми часов завершают все рабочие дела 39%, а 19% трудятся больше 10 часов в сутки. При этом более молодые участники опроса — люди в возрасте 18-24 лет — чаще сообщали, что их рабочий день длится дольше 10 часов (29%). При этом среди людей старше 35 лет более чем 10-часовой рабочий день наблюдается у 18-19%.

Продолжительность рабочего дня также зависит от сферы деятельности. Больше 10 часов в сутки работают 55% медиков и 50% работников сферы гостеприимства. В 8-10 часов укладываются 64% руководителей и 57% юристов. Стандартные восемь часов работы в день наблюдаются у 44% научных работников и 42% бухгалтеров и маркетологов.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал тему законодательного перехода на четырехдневную рабочую неделю неактуальной. Он полагает, что рабочие часы будут сокращаться «естественным путем» — благодаря развитию современных технологий.