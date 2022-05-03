Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал неактуальной тему законодательного перехода на четырехдневную рабочую неделю. Он уверен, что рабочие часы будут сокращаться «естественным путем» — благодаря развитию современных технологий.

Тема обсуждается не первый год, но до сих пор не прорабатывается на законодательном уровне и даже «не приобрела конкретных очертаний», отметил Нилов в своем Telegram-канале.

«Причина здесь одна: отсутствие актуальности. Почему тогда об этом говорят? Потому что отчасти четырехдневка уже шагает по рынку труда. <...> Большую роль тут сыграла пандемия: некоторые предприятия освоили такой формат в рамках удаленки, не теряя при этом зарплаты сотрудников и не снижая производительности», — пояснил депутат.

По его мнению, к формату четырехдневки нужен «исключительно взвешенный подход», без «понуждения». Ярослав Нилов подчеркнул, что у современных работников и так освобождаются временные ресурсы благодаря развитию систем искусственного интеллекта, передовых IT-технологий.

«Это значит, что освобождение временного ресурса для работника все менее отдаленная перспектива. Значит, что и сокращенная рабочая неделя — дело недалекого будущего», — сделал вывод депутат.

Он заметил, что если инвестировать ресурсы «в свою голову и профессию», сокращение рабочих часов повлечет не снижение дохода, а расширение возможностей развития.

Нилов напомнил, что остаются предприятия непрерывного цикла, сотрудникам которых переход на сокращенную рабочую неделю противопоказан по объективным причинам. Это, например, спасатели.