Перечислены самые популярные на Западе имена 2021 года
The Babycenter: появилось новое имя для девочки
Имя София на Западе потеряло свои лидерские позиции. Оно 11 лет удерживало первенство, но ему пришлось уступить место новому фавориту. Им стало имя Оливия. Скорее всего, тут сказалась известность поп-звезды Оливии Родриго. В списке мальчиков третий год лидирует имя Лиам. Его популярность связывают с успехом австралийского актера сериала «Соседи» Лиама Хемсворта.
По данным портала The Babycenter, в топ-10 мужских имен вошли Леви и Ашер, вытеснив Матео и Логана.
Невероятный успех сериала WandaVision оказал впечатляющее влияние на имена детей. Число девочек, названных именем Ванда выросло на 54%, Агата — на 32%, а Дарси — на 11%. В списке популярных имен появилось имя Вижн. Им назвали 22% новорожденных девочек.
Из-за интереса зрителей к сериалу «Бриджертоны» на 13% выросло число имен Дафна, на 15% — Элоиза. Самыми популярными именами года стали Райя (на 53%), Алора (на 32%) и Ария (на 27%)
Появилась новая тенденция — родители начали отдавать предпочтение уникальным именам. На 44% выросло число младенцев с именем Оникс, на 38% — Кода, на 35% — Финнеган. Набирают популярность Стетсон, Уайлдер, Эксекьель и Бриггс.
В 2021 году стали востребованы гендерно нейтральные имена. Для мальчиков — Татум, Финли и Иден. Для девочек — Стиви, Леннон, Ремингтон и Логан.
Самыми популярными именами для новорожденных москвичек в 2021 году стали София, Ева и Алиса. Для мальчиков — Александр, Михаил и Дмитрий.