Перечислены самые популярные имена московских новорожденных

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, какие имена стали популярны у новорожденных в 2021 году. Оказалось, что чаще всего детей называют Александрами и Софиями. Об этом сообщил RT.

Помимо имени Александр, мальчикам часто дают следующие имена: Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артем. По словам сотрудников ЗАГСов, все они остаются в топе популярных уже на протяжении 20 лет. Среди необычных распространены такие имена, как Марк, Лев и Матвей.

«Среди классических имен в 2021 году Максим занимает второе место, Михаил — третье, Иван — пятое, Артем — шестое, Даниил — десятое», — пояснили в пресс-службе.

В этом году, помимо Софии, девочек часто называют Евами и Алисами. Также распространены следующие женские имена: Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия.