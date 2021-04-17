Перечислены признаки поддельного полиса ОСАГО

Слишком низкая цена полиса ОСАГО должна насторожить автовладельца. Именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники и привлекают потребителей, рассказал заместитель генерального директора СК «Макс» Виктор Алексеев.

«Надо иметь в виду, что ответы на ваши вопросы: „Почему так дешево?“ у них заранее подготовлены. Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика», — сказал Алексеев в разговоре с агентством «Прайм».

Исключительно удаленное общение — это еще один признак, который должен заставить насторожиться. Если позвонить в страховую компанию или посетить ее сайт, можно узнать, что, например, реальная цена полиса выше, а тот, кто пытается «впарить» человеку дешевку, мошенник без доверенности и лицензии.

Проверить подлинность полиса можно на сайте РСА в раздел по проверке. Этот способ самый простой. Проверку на сайте РСА можно сделать по номеру полиса или же госномеру автомобиля.

Страховые компании обсуждают с ЦБ и Минфином увеличение тарифов ОСАГО для такси. Страховщики просят поднять цены минимум на 60%. В Центробанке заявили, что тарифный коридор не изменится до сентября 2021 года.