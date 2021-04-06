Тарифы ОСАГО для такси предложили поднять на 60%

Страховые компании обсуждают с ЦБ и Минфином увеличение тарифов ОСАГО для такси, рассказали источники «Коммерсанта». Страховщики просят поднять цены минимум на 60%. В Центробанке заявили, что тарифный коридор не изменится до сентября 2021 года.

В сентябре 2020 года Банк России расширил тарифный коридор обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Для частных автовладельцев базовый тариф разрешили увеличивать или уменьшать на 10%, для юрлиц — на 20%, для такси — на 30%.

Однако если средняя частота ДТП у частных водителей составляет 4,3% в год, то у водителей такси — 31%.

«Треть из тех такси, что сейчас ездит по дорогам, по статистике, станет участником аварии», — рассказал собеседник газеты на рынке страхования.

Из-за этого выплаты по авариям такси превышает сборы по ОСАГО на 62%. Чтобы выходить в ноль, необходимо поднять тарифы на 60%, сообщил источник.

По словам собеседников издания, такое повышение обсуждаются страховщиками с ЦБ и Минфином и находит там понимание.

В Центробанке подчеркнули, что по закону не могут пересматривать стоимость ОСАГО чаще одного раза в год.