Перечислены необходимые россиянам для поездки за границу документы

Выезжающие за границу для лечения должны будут иметь при себе приглашение от медицинской организации, в котором будет указан период предоставления медицинских услуг, а покидающие страну для учебы или работы — документ от учебного заведения либо работодателя в виде трудового договора.

Выезжающим с целью ухода за родственником понадобится документ, подтверждающий родство.

Такие же документы, но выданные в России, потребуются для въезда иностранным гражданам в страну.

Ранее сообщалось, что правительство разрешило россиянам выезжать из страны для работы, учебы или ухода за родственниками.