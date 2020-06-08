Перечислены необходимые россиянам для поездки за границу документы
Чтобы пересечь границу, россиянам придется подготовить документы, доказывающие, что они путешествуют по уважительной причине. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Выезжающие за границу для лечения должны будут иметь при себе приглашение от медицинской организации, в котором будет указан период предоставления медицинских услуг, а покидающие страну для учебы или работы — документ от учебного заведения либо работодателя в виде трудового договора.
Выезжающим с целью ухода за родственником понадобится документ, подтверждающий родство.
Такие же документы, но выданные в России, потребуются для въезда иностранным гражданам в страну.
Ранее сообщалось, что правительство разрешило россиянам выезжать из страны для работы, учебы или ухода за родственниками.