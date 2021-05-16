Перечислены бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает

Далеко не все россияне знают о существующих бесплатных возможностях лечения, рассказала юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. Так, перечень медицинских услуг, гарантированных государством, входит первичная медико-санитарная помощь, высокотехнологичная, специализированная, скорая и паллиативная медицинская помощь.

«Существуют медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, несмотря на то, что они входят в программу ОМС», — рассказала Гриценко в беседе с агентством «Прайм».

К малоизвестным бесплатным медицинским услугам, по ее словам, относятся: анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии; удаление зубов; определение гормонов щитовидной железы; расходные материалы при хирургическом лечении, например, эндопротезы, металлические пластины, искусственные хрусталики при операциях на глазах; получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре; массаж независимо от возраста; физиопроцедуры; лечение депрессии и ЭКО, указала юрист.

Уже в этом году в каждой пятой российской поликлинике будут доступные телемедицинские консультации. Такой формат позволит ускорить постановку диагноза пациентам с редкими заболеваниями. Эксперты обратили внимание на необходимость онлайн-приемов у врачей, которые нужны жителям небольших городов. Ведь добраться к врачу узкой специальности, ведущему прием за сотни километров, часто очень непросто.